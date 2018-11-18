المشير حفتر يلتقي وفدي قبائل الجفرة والمحاميد

ايوان ليبيا – وكالات :

ناقش القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر في بنغازي الوضع في الجنوب مع وفدي قبائل الجفرة والمحاميد.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة، السبت، «إن وفدي أعيان قبائل وحكماء ونشطاء منطقة الجفرة وقبائل المحاميد في سبها وضواحيها أكد أنهم يقفون خلف القيادة العامة في تأمين الوطن وكرامة المواطن».

ويشهد الجنوب انفلاتًا أمنيًّا وعميات قتل وخطف وسطو مسلح، واشتباكات مسلحة بين القبائل دون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكنًا.

كما أن تقرير فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا كشف تورط «مافيا دولية وميليشيات ليبية» مع شبكات الاستغلال الجنسي لنساء وفتيات من نيجيريا قاموا بتأمين وصولهن إلى أوروبا عبر الجنوب الليبي.

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