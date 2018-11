المخابرات الأمريكية: محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي

نقلت وكالة رويترز السبت عمّن وصفتها بـ”مصادر مطلعة” قولها إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وأضافت المصادر أن الوكالة أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأمريكية، بينها الكونغرس، على استنتاجها الذي ينفي تأكيدات الحكومة الأمريكية بعدم تورط الأمير محمد في هذا الأمر.

من جانبها رفضت السفارة السعودية في واشنطن تقييم المخابرات المركزية الأمريكية، وقالت متحدثة باسم السفارة في بيان:

“إن المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة. لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات”.

يُشار أن عدد من وسائل التواصل الاجتماعي نشرت السبت صورًا يزعم بأنها لقطات توضح عملية تقطيع جثة خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول.

