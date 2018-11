قدمت وزارتا النقل والصناعة في اليابان مشروع خريطة طريق تنص على بدء الاستخدام العملي للسيارات الطائرة في عام 2020.

ووفقاً للمشروع سيتم تطوير التقنيات واللوائح الضرورية بحلول منتصف عام 2020 وستستخدم السيارات الطائرة لنقل الأشخاص والسلع في الجزر النائية والمناطق الجبلية باليابان.

The post 2020 السيارات الطائرة تغزو الجزر النائية باليابان appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا