التحالف الدولي ينفي استهداف مدنيين شرقي سوريا ..والمرصد يؤكد

نفى التحالف الدولي بقيادة أمريكا مسؤوليته عن الغارات التي أوقعت 40 قاتيلاً من المدنيين قرب ريف دير الزور.

هذا وقد أكد مصدر بالمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات قد استهدفت عائلات مقاتيلي التنظيم في إشارة منه على عدم دقة الغارات التي تُنفذها طائرات التحالف داخل القرى والمدن السورية .

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا معظمهم من النساء والأطفال في غارات قادتها الولايات المتحدة على آخر جيب خاضع لسيطرة مسلحي داعش شرقي سوريا ضربت منازل في قرية أبو الحسن قرب بلدة هجين الحدودية مع العراق..

يُذكر أن العدد الاجمالي للقتلى يترواح ما بين 36 إلى 40 قتيلا فيما لم يؤكد التحالف دقة هذه الأعداد حتى الآن.

