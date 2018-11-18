أمريكا واليابان واستراليا ونيوزيلندا يوقعون على اتفاقية لتطوير شبكة الكهرباء في بابوا غينيا الجديدة

وقعت كل من أستراليا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة، اليوم الأحد، على اتفاقية لتوصيل الكهرباء إلى 70% من بابوا غينيا الجديدة، وذللك بحلول عام 2030.

وتم التوقيع على اتفاقية تطوير شبكة الكهرباء في البلاد من قبل الدول الأربع وحكومة بابوا غينيا الجديدة، في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في بورت مورسبي.

وفي الوقت الحالي، لا يتمتع سوى حوالي 13% من سكان بابوا غينيا الجديدة بفرص يعول عليها للحصول على الكهرباء.

وقالت الدول في بيان مشترك إن "الكهرباء ترفع مستويات معيشة المجتمعات في المدن والبلدات والقرى النائية".

وتعد بابوا غينيا الجديدة أفقر الدول الأعضاء الـ21 في "أبيك" ، ويعيش معظم سكانها في مناطق نائية أو ريفية تفتقر إلى البنية التحتية.

وقال رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة بيتر أونيل إن المشروع يشكل "استثمارا مهما".

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، إن الخطة سيكون لها "تأثيرات تحويلية" على حياة الناس في بابوا غينيا الجديدة .

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