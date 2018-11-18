أغرب 10 منازل في العالم

من المعتاد أن يسكن ويعيش الناس في منازل وعمارات عادية مصنوعة الطوب والأسمنت والحديد، وقد تكون مكونة من عدة طوابق سواء كانت مرتفعة أو لا، ولكن هل رأيت من قبل أشكال تصميمات منازل فاقت الخيال في أشكالها مثل منزل على شكل فقاعات أو منزل على شكل صدف أو منزل حينما تراه تتعجب من براعة تصميمه وكيف صمم بهذا الشكل العبقري، نسرد لحضراتكم بالصور مجموعة من أغرب تصميمات المنازل في العالم بالصور ونبذه عن كل منزل.

منزل الفقاعة

صممه العالم بيير كاردان على شكل فقاعات تتمثل في الشبابيك من زجاج بارز مما يعطي للمنزل شكل فقاعات وكأن المنزل مجموعة من الفقاعات بجانب بعض ولكنها لا تنفقع أبداً!، يتكون هذا المنزل الغريب من 500 مقعد على شكل مستدير يشبه القواقع البحرية مما يجعل البيت وكأن المنزل فقاعات في قاع البحر.

منزل الصدف

جاءت الفكرة من قاع البحر أيضاً وصمم منزل على شكل صدفة عملاقة ذو الجدران المصنوعة من الفسيفساء التي تعطي أضواء مختلفة وتلمع مثل اللؤلؤ، بينما أخذ المنزل من الخارج اللون الأبيض الناصع بين أحواض السباحة مما يعطي الشعور وكأنك تعيش داخل الصدفة في البحر، يلا روعة الإحساس، نفذت أول فكرة لمنزل الصدفة في المكسيك ثم انتشرت في عدة بلاد أخرى على أشكال صدف متنوعة.

منزل المشروم

قام بشرائه المهندس تيري براون هو ومجموعة من الطلاب، ثم قام بتحويله لمنزل وجعله تحفة فنية تجمع ما بين غرابة وبراعة التصميم.

بيت المكعب

صمم على شكل مكعبات مائلة بجانب بعض بشكل هندسي رائع ليصبح أول منزل يأخذ الطابع الهندسي بهذا الحد.

بيت المكعب

منزل Vertiginous Cliff

المنزل المقلوب

منزل على شكل حذاء

منزل الصخرة

وبعض المنازل الغريبة في التصميم أيضاً

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