حالة الطقس في ليبيا اليوم الأحد

ايوان ليبيا – وكالات :

من المتوقع حدوث تقلبات جوية على مناطق طول الساحل والدواخل مصحوبة بسقوط أمطار وظهور خلايا رعدية وانخفاض في درجات الحرارة.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

طقس قليل السحب تتكاثر أحيانًا، وظهور للخلايا الرعدية واحتمال لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من الساحل والدواخل مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة ونشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين “17- 23” درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي – الابيار-الجبل الأخضر حتى طبرق – جالو – الجغبوب:-

طقس غائم جزئيًا بالسحب، مع توقع تكاثر للسحب وظهور خلايا من السحب الرعدية مصحوبة بأمطار، مع توقع أن تكون جيدة وتشمل سهل بنغازي والساحل ومناطق الجبل الأخضر والدواخل والرياح جنوبية غربية، تكون نشطة ما تسبب في إثارة الأتربة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين “20- 25” درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس -الحمادة:-

طقس قليل السحب تتكاثر واحتمال لسقوط الأمطار على بعض المناطق مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين “25- 30” درجة مئوية ولا تتجاوز “22” درجة في غدامس.

الكفرة – تازربو – السرير:-

طقس مشمس إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين “24 – 28” درجة مئوية.

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