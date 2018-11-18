لبنان تُقرر منع تزويد الطائرات الإيرانية والسورية بالوقود

هذا واستجاب مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لقرار العقوبات الدولية على عدد من شركات الطيران، بينها شركات الطيران الإيرانية التي بدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية عليها في 5 تشرين الثاني الجاري، حيث يمتنع المطار عن تزويد طائرات تلك الشركات بالوقود.