قررت السلطات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بالامتناع عن تزويد شركات طيران تابعة للخطوط الجوية الإيرانية والسورية بالوقود بسبب العقوبات الدولية المفروضة على شركات طيران البلدين.حيث يلتزم المطار بالقرار الدولي الذي يخضع شركات طيران إيرانية وسورية لعقوبات دولية، بالرغم من عدم صدور القرار الرسمي من الحكومة اللبنانية بعد.

هذا واستجاب مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لقرار العقوبات الدولية على عدد من شركات الطيران، بينها شركات الطيران الإيرانية التي بدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية عليها في 5 تشرين الثاني الجاري، حيث يمتنع المطار عن تزويد طائرات تلك الشركات بالوقود.

The post لبنان تُقرر منع تزويد الطائرات الإيرانية والسورية بالوقود appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا