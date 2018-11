شركة الكهرباء تناشد وبصفة عاجلة بالتدخل السريع لحماية مكونات الشبكة الكهربائية

نشرت دائرة الإعلام بالشركة العامة بالكهرباء صور توثيقية توضح حجم الاعتداءات الصارخة والمستمرة على مكونات الشبكة الكهربائية، بحسب الشركة.

وقالت الشركة إن من وصفتهم بــ”أيادي الشر” مازالت تعمل جاهدة على إلحاق الأذى والضرر بالشبكة العامة، حيث قامت مجموعة مجهولة خارجة على القانون خلال اليومين الماضيين وتحت جنح الظلام بسرقة أسلاك كهربائية قدرت بمسافة 3000 متر جنوب زليتن.

هذا وناشدت الشركة العامة للكهرباء وبصفة عاجلة وزارة الداخلية وكافة الجهات الاعتبارية والأمنية بمدينة زليتن بالتدخل السريع لحماية مكونات الشبكة الكهربائية التي تتعرض يومياً لأعمال السرقة والتخريب مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء على بعض المناطق.

