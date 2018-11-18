الفضائيّة الليبيّة : البعثة الأممية ترحّب بقرار مجلس الأمن بشأن فرضِ عقوباتٍ على صلاح بادي

طرابلس 18 نوفمبر 2018 (وال)- رحّبت بعثة الأمم المتّحدة للدّعم في ليبيا، بالتزام مجلس الأمن محاسبة السّاعين، لتقويض الاستقرار والأمن في ليبيا والرّافضين الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، عقب قرار لجنة العقوبات في الأمم المتحدة، بشأن فرض عقوبات ضدّ آمر ميليشيا الصّمود صلاح بادي .

وقالت البعثة – في تغريدةٍ لها على موقع التّواصل الاجتماعي تويتر – إنها ترحّب بالالتزام القوي من قبل مجلس الأمن، بمحاسبة الذين يرفضون الالتزام باتّفاقات وقف إطلاق النار، ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسّسات السّياديّة . (وال- طرابلس)

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