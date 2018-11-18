اخبار

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 18 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 33 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 18 نوفمبر 2018، الساعة 12:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.250 دينار 5.230 دينار
اليورو 5.970 دينار 5.890 دينار
الجنية الاسترليني 6.600 دينار 6.520 دينار
الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار
الدينار التونسي 1.780 دينار 1.700 دينار
الجنية المصري 0.289 دينار 0.281 دينار
الدولار الكندي 4.080 دينار 4.000 دينار
الدينار الاردني 7.270 دينار 7.190 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك