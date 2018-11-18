ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 18 نوفمبر 2018، الساعة 12:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.250 دينار
|5.230 دينار
|اليورو
|5.970 دينار
|5.890 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.600 دينار
|6.520 دينار
|الليرة التركية
|0.980 دينار
|0.900 دينار
|الدينار التونسي
|1.780 دينار
|1.700 دينار
|الجنية المصري
|0.289 دينار
|0.281 دينار
|الدولار الكندي
|4.080 دينار
|4.000 دينار
|الدينار الاردني
|7.270 دينار
|7.190 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا
أضف تعليقـك