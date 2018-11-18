ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 18 نوفمبر 2018، الساعة 12:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.250 دينار 5.230 دينار اليورو 5.970 دينار 5.890 دينار الجنية الاسترليني 6.600 دينار 6.520 دينار الليرة التركية 0.980 دينار 0.900 دينار الدينار التونسي 1.780 دينار 1.700 دينار الجنية المصري 0.289 دينار 0.281 دينار الدولار الكندي 4.080 دينار 4.000 دينار الدينار الاردني 7.270 دينار 7.190 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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