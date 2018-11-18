العثورعلى غواصة أرجنتينية بعد عام من اختفائها وعلى متنها 44 جثة

قالت البحرية الأرجنتينية، أمس السبت، إن شركة خاصة مكلفة من الحكومة حددت موقع الغواصة سان خوان على عمق نحو 800 متر تحت سطح المحيط، بعد عام من اختفائها وعلى متنها أفراد طاقمها البالغ عددهم 44 جثة.

وكان لدى الغواصة إمدادات أكسجين تكفي سبعة أيام عندما أبلغت بموقعها آخر مرة يوم 15 نوفمبر من العام الماضي، وصدرت أوامر للطاقم بالعودة إلى قاعدة بحرية في مار دل بلاتا على الساحل الشرقي للبلاد بعدما أبلغوا أن المياه تتسرب إلى داخل الغواصة عبر أنبوب الهواء.

وكلفت الحكومة شركة (أوشن اينفينتي)، وهي شركة بحرية يمكنها البحث ورسم خرائط لقاع البحر، بالحبث بعد فشل عملية دولية ضخمة للعثور على الغواصة التي اختفت في جنوب المحيط الأطلسي.

وكانت الغواصة تبعد نحو 430 كيلومترا عن ساحل باتاجونيا في الأرجنتين عندما أرسلت آخر إشارة.

وأدت هذه الكارثة إلى تقييم وضع الجيش الأرجنتيني الذي يملك إحدى أصغر ميزانيات الدفاع في أمريكا اللاتينية بالمقارنة مع حجم الاقتصاد وذلك بعد سلسلة من الأزمات المالية.

وفى هذا الصدد أعلن رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري، الحداد الرسمي لمدة 3 أيام على طاقم غواصة "سان خوان" الغارقة التي اختفت في نوفمبر عام 2017.

وجاء في بيان صدر عن ماكري: "نعلن الحداد لمدة 3 أيام كتقدير منا لجميعهم" (البحارة).

كما قيم تقييما عاليا مساعدة كل الدول التي شاركت في عملية البحث عن الغواصة المفقودة، وأضاف:"نشكرهم جميعا".

وأفاد مدير القاعدة البحرية الأرجنتينية في مار ديل بلاتا، غابرييل أتيس، سابقا بأن آثار انفجار لوحظت على جسم الغواصة الغارقة.

واختفت الغواصة "سان خوان" التابعة للقوات البحرية الأرجنتينية في 15 نوفمبر العام الماضي بعد خروجها من قاعدة أوشوايا البحرية الواقعة بمدينة مار ديل بلاتا. وكانت الغواصة تقل 44 شخصا، بمن فيهم أول غطاسة في تاريخ الأرجنتين، إيليانا ماريا كرافتشيك.

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