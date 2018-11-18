اغتيال مسئول أمني يمني في عدن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، مسئولاً أمنياً يمنيا في قوات الحزام الأمني، بمدينة عدن، جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني ، طلب عدم الكشف عن اسمه ، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن مسلحين مجهولين على متن سيارة أطلقوا النار على العميد فهد غرامة، من قوات الحزام الأمني في محافظة أبين الجنوبية، بعد خروجه من منزله في حي أنما بمدينة عدن.

وأشار المصدر إلى أن غرامة قتل على الفور، في حين لاذ المسلحون بالفرار .

وأوضح المصدر أن المسلحين أطلقوا النار على المسئول الأمني أثناء مروره بالقرب من مدرسة ما أدى إلى إصابة ست طالبات ومعلمة، تم نقلهن على الفور إلى المستشفى.

وقوات الحزام الأمني هي وحدات أمنية خاصة تم تدريبها وإنشاؤها بدعم كبير من دولة الإمارات، الدولة الثانية في قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وسبق أن شهدت مدينة عدن خلال الفترة الأخيرة، عدة اغتيالات، استهدفت مسئولين ورجال دين وجنودا أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

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