مدبولي ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الإفريقية بأديس أبابا

نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، خلال لقائهما اليوم، الأحد، على هامش القمة الافريقية الاستثنائية، في أديس أبابا، تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة، وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وخلال اللقاء، عبر رئيس الوزراء الإثيوبي عن تقديره للحكمة وبُعد النظر اللذين يتحلى بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، أو الاهتمام بانتماء مصر الإفريقي، وعلاقاتها مع إثيوبيا، مشيراً إلى تطلع إثيوبيا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر التام على الوصول بمستوى التعاون بين البلدين لمستوى الشراكة المتكاملة في كل المجالات، بما يكفل ضمان الوفاء بتطلعات الشعبين الشقيقين في التنمية والحفاظ على مصالحهما المائية، مشيراً إلى تكامل عوامل التعاون بين مصر وإثيوبيا كبلدين كبيرين يتجاوز تعداد كل منهما الـ 100 مليون نسمة.

وأشار رئيس وزراء إثيوبيا إلى الالتزام بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين الإثيوبي والمصري، على كل المستويات لتحقيق التفاهمات المنشودة فيما يتعلق بسد النهضة لما في صالح الشعبين والبلدين.

كما تطرقت المحادثات إلى سبل الإسراع بتفعيل الصندوق الاستثماري الثلاثي المشترك، والترتيب لعقد اجتماع قريباً في القاهرة، لمحافظي البنك المركزي في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع التساعي الأخير. كما تناولت المحادثات آفاق إتاحة الخبرات المصرية للإسهام في الخطط الإثيوبية في مجالات تخطيط وإنشاء المدن، وتطوير الطرق وغيرها.

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