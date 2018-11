الشنقيطي: دور سفهاء أبو ظبي في جريمة خاشقجي بدأ يتكشف

كشف أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان محمد المختار الشنقيطي عن دور حكام أبو ظبي في جريمة مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقل الشنقيطي عن صحيفة «يني شفق» التركية قولها إن فريق مرتبط برئيس الأمن الوقائي الفلسطيني الأسبق محمد دحلان جاء من لبنان إلى القنصلية السعودية وساعد في إزالة آثار اغتيال جمال خاشقجي.

وقال أستاذ الأخلاق السياسية وتاريخ الأديان في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

“يبدو أن دور سفهاء أبو ظبي في الجريمة بدأ يتكشف”.

يُذكر أن الشنقيطي هو باحث وشاعر ومحلل سياسي من موريتانيا. مهتم بالفقه السياسي، والتاريخ السياسي، والعلاقات بين العالم الإسلامي والغرب. يعمل الآن باحثاً بكلية قطر للدراسات الإسلامية في الدوحة.

