من يستمع لدعوات الصحفيين في حماية حرية التعبير؟

وجه حوالي 600 صحفي من محررين ومراسلين شاركوا يوم السبت في ختام المنتدى العالمي الأول للصحافة في تونس واستمر ثلاثة أيام دعواتهم إلى حماية حرية التعبير.

حيث أكد المشاركون في البيان الختامي للمنتدى الذي انطلق الخميس على أن حق المواطن في صحافة ذات قيمة يعتبر من الحقوق الأساسية، مطالبين الدول بضمان حرية النفاذ للمعلومة ومنح الصحافيين نظاماً أساسياً يسمح بممارسة المهنة بحرية وكرامة ووضع ضوابط ذاتية تضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية.

هذا وأكد الصحفيين على ضرورة أن تمارس وسائل الإعلام النقد، مُنبهين إلى تداعيات خطاب الكراهية ضد الصحافيين من ضفتي المتوسط.

