ماي: الأيام السبعة المقبلة تتعلق بمستقبل البلد

قالت رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» الأحد إن الأيام السبعة المقبلة في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد.

وأضافت ماي في تصريح تلفزيوني :

”الأيام السبعة المقبلة تلك ستكون حاسمة.. إنها تتعلق بمستقبل هذا البلد“.

يأتي ذلك في حين تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية السبت لضغوط من عدة وزراء مشككين بالاتحاد الاوروبي لتعديل مشروع اتفاق بريكست الذي أبرم مع بروكسل ووافقت عليه حكومتها.

وأدى مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى استقالة أربعة من وزراء ماي بسبب معارضتهم البنود المقترحة بشأن مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية بعد الخروج المقرر في 29 مارس 2019.

