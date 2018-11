أردوغان يُهاجم دول مجلس الأمن ويقول: العالم أكبر من خمسة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن بلاده تتبع سياسة قائمة على العدل والإنصاف والضمير في كافة أنحاء العالم.

حيث قال أردوغان في تغريدة له على تويتر: “نحن نتبع سياسة قائمة على العدل والإنصاف والضمير في كافة أنحاء المناطق الجغرافية التي تجمعنا بها أواصر المحبة”. وتابع: “لقد أظهرنا ذات الموقف بدءا من اعتراضنا بالقول إن العالم أكبر من خمسة، وسياساتنا متبعة في إفريقيا ووصولا إلى القضية الفلسطينية والقدس والأزمة السورية”. هذا وأعرب الرئيس التركي في وقت سابق عن رفضه تقسيمات سايكس بيكو جديدة في المنطقة.

