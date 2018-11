ابن زايد يطالب بالإبقاء على رئيس المخابرات الإيطالي

علمت «عين ليبيا» أن نائب رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن زايد طلب من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عدم تغيير رئيس المخابرات الإيطالي ألبيرتو مانتيني.

وأوضح مصدر موثوق في تصريح لــ«عين ليبيا» أن ابن زايد طلب من كونتي خلال زيارته اليومين الماضيين لدولة الإمارات الإبقاء على رئيس المخابرات الإيطالي نظرًا لانسجام الأخير مع السياسة الإماراتية في ليبيا.

وأضاف المصدر أن هذا الطلب يأتي نظير استثمارات إماراتية في إيطاليا.

