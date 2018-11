الاحتجاجات تندلع في فرنسا بسبب تهميش ماكرون للفقراء

لقيت متظاهرة حتفها وأُصيب آخرون أثناء الاحتجاجات التي عطلت حركة السير في شوارع فرنسا ضد رفع أسعار الوقود.

حيث قالت تقارير أن متظاهرة توفيت بعد أن صدمتها سيارة أُصيب قائدها بالفزع مما دفعه إلى قيادة السيارة نحو جموع المتظاهرين.

وأضاف مسؤولون فرنسيون أن حوالي خمسة آلاف متظاهر، يٌطلق عليهم حركة السترات الصفراء نسبة إلى ستراتهم العاكسة للضوء، احتشدوا في ألف موقع في أنحاء فرنسا.

هذا ويتهم المحتجون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإهمال الفقراء، وذلك بعد أيام من اعتراف ماكرون في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه لم ينجح في مصالحة الشعب الفرنسي مع الزعماء.

