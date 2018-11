الثلاثاء القادم موعداً يكشف المتورطين في مقتل خاشقجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيحصل يوم الثلاثاء القادم على تقرير مفصل حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

حيث أوضح ترامب أن التقرير الذي سيستلمه يوم الثلاثاء القادم، سيحتوي على تفاصيل مهمة وسيشير إلى القاتل والآمر بالقتل.

ووفي رده على ادعاءات توصل وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، قال ترامب:

“لم يقدموا إلى الأن أي تقييم، ومن المبكر الإدلاء بمثل هذه التصريحات، فالتقرير لم ينته بعد”.

هذا وأعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو رئيس فريق التفاوض معه دون ذكر اسمه، وأن جثة المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج القنصلية.

