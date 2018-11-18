الإفراج عن رئيس المجلس العسكري صبراتة سابقا بعد ثلاثة أيام من اعتقاله

أفرجت النيابة العامة بمدينة صرمان، اليوم الأحد، عن رئيس المجلس العسكري صبراتة سابقا الطاهر الغرابلي بعد اعتقاله الخميس الماضي.

وقال الغرابلي في تصريحات تلفزيونية إن النيابة العامة هي التي أفرجت عنه بعد أن حققت معه بشأن قضية قتل، مشيرا إلى أن القضية التي اعتقل على خلفيتها مازالت قيد النظر فيها، مؤكدا أنه مع القانون ولن يكون يوما خارج مظلته، وفق تعبيره.

ويأتي الإفراج عن الغرابلي بعد 3 أيام من اعتقاله من قبل الغرفة الأمنية صبراتة في بوابة دحمان التابعة لها، قبل أن تحيله الغرفة إلى السجن العسكري في صرمان.

وذكرت الغرفة في بيان رسمي لها، أن عملية القبض على الغرابلي جاءت بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية منذ فترة طويلة، موضحة أنه أحيل إلى السجن العسكري بصرمان بوصفه أحد ضباط الجيش، حسب قولها.

يذكر أن العميد الطاهر الغرابلي اِختير لرئاسة المجلس العسكري صبراتة بعد قتل آمره السابق عمر المختار المدهوني، وكان من أوائل الضباط المنضمين إلى عملية فجر ليبيا كما عمل معاونا لآمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في فجر ليبيا.

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