مدرب السويد يطمئن مانشستر يونايتد على ليندلوف بعد إصابته

طمأن يان أندرسون مدرب منتخب السويد جماهيره ونادي مانشستر يونايتد بخصوص إصابة مدافعه فيكتور ليندلوف.

وبدد أندرسون مخاوف غياب المدافع لفترة طويلة قائلا للصحفيين بعد مواجهة تركيا: “ليندلوف لم يشعر أنه بخير قبل المباراة، وبعد نهاية الشوط الأول شعر بالدوار فاضطررت لإخراجه كإجراء احترازي”.

وكان صاحب الـ24 عاما قد غادر مباراة تركيا بين شوطي المباراة وسط مخاوف من كونه قد تعرض لإصابة قوية.

وأتم: “يمكنه المشاركة ضد روسيا يوم الثلاثاء بشكل طبيعي”.

ليندلوف حجز مكانا أساسيا في دفاع مانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة بجوار الإنجليزي كريس سمولينج في ظل ابتعاد إريك بايلي وماركوس روخو عن المشاركة.

يونايتد يواجه كريستال بالاس بعد نهاية فترة التوقف الدولي ويسعى لتعويض خسارته الأخيرة أمام مانشستر سيتي، ولا يرغب المدرب جوزيه مورينيو في إصابات جديدة بعد أن غادر بول بوجبا وأنطوني مارسيال معسكر فرنسا الأخير للإصابة بالإضافة لشكوك حول تعرض روميلو لوكاكو لإصابة جديدة مع بلجيكا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا