تقرير – لويس دانك هدف جديد لدعم دفاع مانشستر يونايتد

يرغب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بدعم خط دفاعه في يناير أو الصيف المقبل وأحد الأسماء المقترحة هو الإنجليزي الدولي لويس دانك مدافع برايتون بحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي اكسبرس.

دانك البالغ من العمر 27 سنة جدد عقده مع برايتون بداية هذا الموسم حتى عام 2023 لكن الفريق الإنجليزي قد لا يستطيع رفض مانشستر يونايتد حال تقدمه بعرض مغري.

وقال التقرير إن إيفرتون قد ينافس يونايتد على ضم دانك بعدما أبدى اهتمامه باللاعب مؤخرا.

يونايتد يرغب في التخلص من الثنائي إريك بايلي وماركوس روخو بعد خروجهما من حسابات المدرب البرتغالي وخرجت تقارير تفيد اهتمامه بالكثير من المدافعين مثل توبي ألديرفيريلد مدافع توتنام وكاليدو كوليبالي لاعب نابولي وهاري ماجواير لاعب ليستر سيتي وميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان وأليسيو رومانيولي مدافع ميلان وآخرهم لويس دانك.

وشارك دانك مع برايتون في 11 مباراة هذا الموسم وسجل هدفين، بينما شارك الموسم الماضي في 38 لقاء من أصل 38 في الدوري الإنجليزي سجل فيهم مرة وصنع أخرى.

وتلقى دانك استدعاء دوليا في معسكر إنجلترا لشهر نوفمبر وشارك في مباراة الولايات المتحدة الودية التي انتهت بفوز الأسود الثلاثة 3-0.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا