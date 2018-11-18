تقرير – يوفنتوس ينافس بقوة على ضم رامسي

انضم يوفنتوس للصراع على الفوز بخدمات الويلزي آرون رامسي لاعب أرسنال والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ورفض النادي اللندني الدخول في مفاوضات لتمديده. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة “صن” البريطانية.

وقال التقرير إن بايرن ميونيخ يتصدر السباق وروما أيضا مهتم بخدمات نجم وسط أرسنال، والآن يوفنتوس يسعى لضم الويلزي بتقديم عرض مغري.

رامسي يمكنه الاتفاق مع أي فريق في يناير على أن ينضم في يوليو بالمجان، وعرض يوفنتوس بحسب صحيفة صن الإنجليزية يقدر بـ 10.4 مليون جنيه إسترليني سنويا أو 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وهو ما يفوق ما عرضه أرسنال بـ 50 ألف جنيه إسترليني قبل انهيار المفاوضات بين الطرفين.

ويأمل الفريق الملقب بالسيدة العجوز في أن يُغري العرض المادي رامسي لرفض الانتقال لبايرن ميونيخ والقدوم للدوري الإيطالي، فيما يبدو روما غير مستعد لدفع نفس الراتب الذي يمكن لبايرن ويوفنتوس تقديمه لرامسي وقد ينسحب من سباق ضم صاحب الـ27 سنة مبكرا.

رامسي ابتعد عن خيارات المدرب الإسباني أوناي إيمري الأساسية منذ سبتمبر الماضي بعدما فقد مكانه لصالح جرانيت جاكا ولوكاس توريرا والشاب ماتيو جيندوزي، لكنه لعب 16 مباراة مع المدفعجية هذا الموسم سجل فيها مرة واحدة وصنع 4 أهداف.

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