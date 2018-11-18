تقرير – مانشستر يونايتد يرغب في ضم نجم وسط روما الشاب

يستعد مانشستر يونايتد للدخول في مفاوضات مع روما الإيطالي لضم لاعبه الشاب لورينزو بيلليجريني في يناير المقبل. وذلك حسب تقرير نشره موقع “فوتبول إيطاليا”.

وأشار التقرير إلى أن لاعب الوسط الإيطالي يملك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 30 مليون يورو، والذي يرغب روما في إلغائه أو تعديله للحصول على مقابل أكبر حال بيعه.

يونايتد يرغب في تفعيل شرط بيلليجريني الجزائي في يناير وتقديم عقد سنوي بقيمة 2 مليون يورو وهو ضعف ما يتقاضاه صاحب الـ22 عاما مع الذئاب هذا الموسم.

ويرغب جوزيه مورينيو في تدعيم وسط الشياطين الحُمر في ظل اقتراب خروج الثنائي الإسباني أندير هيريرا وخوان ماتا في الصيف مجانا إذ لم يتم تجديد عقديهما مع النادي، في حين أن البلجيكي مروان فيلايني يتبقى له سنة واحدة فقط في عقده.

وهذا يترك يونايتد ببول بوجبا، فريد، نيمانيا ماتيتش فقط كخيارات في منتصف الملعب.

بيلليجريني الذي يمكنه اللعب في كل مراكز خط الوسط بدأ في أكاديمية روما قبل أن ينتقل لساسولو عام 2015 ويعود للذئاب الصيف الماضي مقابل 10 مليون يورو، شارك هذا الموسم مع روما في 13 مباراة في كل المسابقات، سجل مرتين وصنع 5 أهداف.

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