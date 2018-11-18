المطالبة بإسقاط بلدي سبها

ايوان ليبيا – وكالات :

طالب محتجون بإسقاط المجلس البلدي لبلدية سبها في وقفة احتجاجية أمام المجلس البلدي اليوم الأحد.

ودعا المحتجون اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية للإسراع في إجراء انتخابات جديدة للمجلس البلدي، مطالبين في بيان بعدم التعامل مع عميد وأعضاء المجلس البلدي.

وأغلق المحتجون أبواب المجلس البلدي بالحديد، وفق شهود عيان.

وشدد البيان على وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني إصدار قرار إيقاف عمل المجلس.

وأكد المعتصمون أن اعتصامهم يعتبر اعتصاما مفتوحا حتى تلبية مطالبهم، وإذا لم يتم الاستجابة إلى مطالبهم سوف يصعدون الموقف.

ونبهوا إلى أن حراكهم هدا سوف يمتد إلى كافة المؤسسات الخدمية و الحكومية التي يقطنها الفساد، حسب تعبيرهم.

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