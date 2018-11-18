رفع سقف السحب الشخصي إلى 4 آلاف دولار

ايوان ليبيا – وكالات :

قرر مصرف الأمان رفع سقف السحب لبطاقات الأغراض الشخصية «ماستر كارد» و«فيزا» إلى 4 آلاف دولار يوميًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء جاء تخفيضًا للتكاليف التي قد تواجه المواطنين أثناء فترة تواجدهم بالخارج.

كان المصرف قرر في الثامن من نوفمبر الجاري رفع سقف السحب النقدي الأسبوعي إلى 20 ألف دينار مع البدء في قبول إيداع الصكوك المصدقة الإلكترونية من المصارف الشقيقة.

كما قرر في الثاني من نوفمبر رفع سقف السحب النقدي بصك إلى 14 ألف دينار في الأسبوع، وسقف الشراء بواسطة QR إلى 10 آلاف دينار يوميًا، وسقف السحب اليومي من ATM إلى 400 دينار يوميًا، وسقف السحب اليومي بواسطة الهاتف من ATM إلى 200 دينار يوميًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا