كلمة معيتيق في احتفالية ريادة الأعمال ليبيا 2018

ايوان ليبيا – وكالات :

شارك النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي أقامتها الشبكة العالمية لريادة الأعمال- ليبيا بمناسبة اختتام أسبوعها العالمي – ليبيا 2018.

وأكد معيتيق، في كلمته أمام الحضور على “أهمية البرنامج التي ستقدم له الحكومة كل الدعم وفق التشريعات”.

مطالبا “الشباب العمل على تحقيق ذاتهم من خلال المشروعات التي يرغبونها للمساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد لتحقيق التنمية” على حدّ تعبيره.

معربا عن أمله في أن “يرى القطاع الخاص منتعش من خلال المشروعات التي صغيرة وتكبر شيئا فشيئا طالما هناك الرغبة لتطويرها مشيدا بدور الشباب القادرين على الإبداع والتغير لتحقيق المبادرات عملا ملموساً على أرض الواقع” على حدّ قوله.

مؤكدا على أن “ليبيا دولة واعدة وكل المشاريع التي تقام فيها سيكتب لها النجاح” بحسب تعبيره.

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