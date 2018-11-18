خمسة قتلى بانفجار سيارة مفخخة شمال بغداد

قتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاث نساء، في انفجار سيارة مفخخة، الأحد، في مدينة تكريت شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأشارت المصادر، إلى أن التفجير الذي وقع أمام مطعم في المدينة التي تبعد نحو 175 كيلومترا إلى شمال العاصمة العراقية، أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن التفجير.

ورغم إعلان بغداد "النصر" على تنظيم داعش في ديسمبر 2017، فإن الخلايا النائمة للجهاديين ما زالت قادرة على شن هجمات.

ومنذ بداية الشهر الحالي، وقعت اعتداءات دامية في أحياء عدة من بغداد، كما قتل ثلاثة أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى التي كانت لأكثر من ثلاث سنوات "عاصمة الخلافة" لتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

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