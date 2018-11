خبير معارض: وجود خريطة مسبقة للمعارض سيساهم في وجود تدفقات سياحية الى مصر

طالب وائل الشافعى خبير المعارض والمؤتمرات بوجود خريطة واضحة للمعارض والمؤتمرات التي تقام في مصر سنويا حتى يتسنى للزائرين العرب والأجانب معرفة جدول المعارض مسبقا حتى يتسنى لهم المشاركة، مشيرًا أن هناك نقلة نوعية كبيرة في مجال المعارض خلال ال10 سنوات في القطاعات المختلفة.

وقال «الشافعي»، إن مصر كانت مرشحة لريادة قطاع المعارض والمؤتمرات في أفريقيا والشرق الأوسط ولكن أحداث ثورة يناير أجلت هذا الأمر لبعض الوقت، وخلال الثلاث سنوات الأخيرة يشهد هذا القطاع انطلاقة كبرى بدعم من بعض الأجهزة الحكومية ولكنه بحاجة الى المزيد.

وأشار الشافعي، إلى إنه لابد من ضرورة تشكيل هيئة مستقلة للمعارض والمؤتمرات يتم تمثيل جميع أجهزة الدولة فيها حتى تحقق الهدف من انشائها ويحدث تكامل وتعاون بين الأجهزة والوزارات المختلفة لتحقيق طفرة في هذا القطاع.

وتابع خبير المعارض والمؤتمرات أن وجود خريطة مسبقة للمعارض والمؤتمرات في مصر سيساهم في وجود تدفقات سياحية من جميع الدول العربية وأوروبا وهذا هو المقصود من سياحة المعارض والمؤتمرات ، حيث أن الأشقاء العرب الذين حضروا معارض الاستثمار العقاري الأخيرة طالبوا بوجود خريطة مسبقة للمعارض يتم نشرها مع بداية العام تحدد موعد كل معرض ونوعيته حتى يتسنى لهم حجز الفنادق ومتطلبات السفر .

