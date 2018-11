فينجر يتحدث عن أزمته الطويلة مع السحّاب

لسنوات طويلة، واجه أرسين فينجر الكثير من الصعوبات أثناء جلوسه على دكة بدلاء أرسنال، منها بعض الهزائم الثقيلة، أو الإصابات المتكررة، أو إجباره على تخفيض ميزانية الشراء، وفوق ذلك: مسألة إغلاق السحّاب.

فينجر تنحى عن تدريب أرسنال في الصيف الماضي –أو أُجبِر على ذلك-، والحكايات المتعلقة بمسيرته الطويلة التي امتدت 22 عاما لا يمكن أن تنتهي.

المدرب الفرنسي أجرى لقاء مع شبكة “بي إن سبورتس”، في ضيافة ريتشارد كيز وأندي جراي، واللذان طرحا عليه السؤال الذي أرق الكثيرين: هل يدرك مشكلته الكبيرة مع غلق السحّاب؟

فضحك فينجر وأجاب: “في الواقع، تمكنت من التطور على هذا الصعيد”.

وأضاف: “لقد كنت مدركا لتلك المشكلة، لأن المعطف كان طويلا للغاية، وأحيانا السحاب لم يعمل، لقد عانيت معه كثيرا”.

وواصل: “ولكن في النهاية، أدركت أنني تحت التدقيق، لأن الناس كانوا يركزون على الأمر كثيرا”.

فينجر أصر على حقيقة أنه لن يبتعد عن التدريب: “لا أشعر أنني معتزل إطلاقا، بل يتملكني الغضب لنقس التنافس، فأنا شخص تنافسي بطبعي”.

كما أظهر رغبته في العودة لمهنة التدريب: “هناك العديد من الأمور التي لا أفتقدها على الإطلاق، ولكن التنافسية والأمور التي يمكنك تحقيقها، مشاركة الأحاسيس، النجاحات والإخفاقات، بالطبع أفتقد كل ذلك”.

واختتم: “لدي خاصية مميزة، أنني لا أحب النظر للخلف، دائما ما أتطلع للأمام”.

🧥 The one question @richardajkeys just had to ask… 🤣

WATCH: ‘Arsène Wenger in Conversation’ 👇https://t.co/u6wqLygQlE pic.twitter.com/JZCTO9Rnlc

