جريمة قتل.. حارس مرمى هندوراسي يتعرض لطلق ناري

لقى أوسكار مونجويا زيلايا حارس مرمى فريق ديبورتيفو فيدا الهندورواسي، حتفه بعد أن تعرض لإطلاق نار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

مونجويا قضى نحبه خارج ملهى ليلي وقتما كان متواجدا رفقة بعض أصدقائه، قبل أن يدخل في شجار مع أحد الأشخاص الذي قام بتحرير عيار ناري إليه.

الحارس صاحب الـ27 عاما، تواجد على دكة بدلاء فريقه خلال المواجهة الأخيرة أمام أوليمبيا في الدوري الهندوراسي.

القاتل أطلق عدة أعيرة نارية تجاه جسد الضحية، ثم هرب مستخدما دراجة نارية، قبل أن تصل الشرطة لموقع الحدث وتفتح تحقيقا.

مونجويا سبق له اللعب في أندية فيكتوريا، فيانويفا، أرسنال دي رواتان.

الحادثة شهدت مقتل شخص آخر، دون الكشف عن هويته.

اقرأ أيضا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا