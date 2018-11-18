بالفيديو – جوتي يضرب فياريال بالثلاثة.. عودة لليلة لاعب ريال مدريد السابق الذهبية

في 13 أبريل 2001، لعب خوسيه ماريا جوتي واحدة من أفضل مبارياته بقميص ريال مدريد، وسجل ثلاثية في شباك فياريال.

مباراة ملعب سانتياجو برنابيو التي انتهت بفوز العاصميين 4-0، شهدت هدفا خارقا من جوتي.

سافيو مرر كرة إلى روبيرتو كارلوس على الجهة اليمنى، والبرازيلي أرسل عرضية قابلها جوتي بيسراه على الطائر، لتستقر مباشرة في شباك فياريال.

جوتي مضى ليضيف هدفين آخرين في تلك المباراة، ويمتلك إجمالا 77 هدفا بقميص ريال مدريد في 542 مباراة.

من الجلي أن جوتي لم يكن ممتعا في تمريراته الحاسمة فقط، بل في أهدافه أيضا.

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