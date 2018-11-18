دعوة لانتخابات تمهيدية ضد ترامب في 2020

دعا سناتور أمريكي جمهوري معارض للرئيس دونالد ترامب، أمس الأحد، بانتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري، لاختيار مرشّح للاستحقاق الرئاسي المقبل في 2020، وذلك خلافاً لما دأب عليه الحزبان من اعتبار الرئيس المنتهية ولايته المرشّح الطبيعي لحزبه، إذا ما كان يرغب بتولّي ولاية ثانية، وهو ما ينطبق على ترامب.

وقال جيف فليك، السناتور عن ولاية أريزونا، إنّ "على أحدهم الترشّح عن الحزب الجمهوري، على الأقلّ لتذكير الجمهوريين بما يعنيه أن تكون محافظا وما يعنيه أن تكون محترماً أيضاً".

وردّاً على سؤال بشأن إمكانية أن يترشّح هو نفسه ضدّ ترامب، قال فليك "لا أعتقد ذلك"، مضيفا "هناك مرشّحون أفضل".

وحذّر فليك، الذي يغادر منصبه في يناير 2019، من أنّ الناخبين في ولايته التي كانت في السابق معقلاً للجمهوريين يرفضون المرشّحين "الملتصقين بالرئيس".

وتابع "أعتقد أنّنا نشهد ذلك أيضاً في أجزاء أخرى من البلاد، نحن نفقد الضواحي".

وكشف فليك اسمي مرشّحين محتملين لمنافسة ترامب هما السناتور عن ولاية نبراسكا، بن ساسي، وحاكم أوهايو جون كايسك، المرشح الخاسر في الانتخابات التمهيدية الأخيرة للحزب.

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