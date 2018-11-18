بالفيديو – فوز معنوي للنمسا على أيرلندا الشمالية.. وبيلاروسيا تؤكد الصعود في دوري أوروبا

فاز منتخب النمسا على مضيفه الأيرلندي الشمالي بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب ويندسور بارك، بالجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

زيفر شلاجر افتتح التسجيل للنمسا في الدقيقة 49، قبل أن يدرك كوري إيفانز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57.

إلا أن فالنتينو لازارو خطف نقاط المباراة للنمسا في الوقت بدل الضائع.

لترفع النمسا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني خلف البوسنة والهرسك صاحبة الـ10 نقاط والصاعدة سلفا للمستوى الأول. بينما تجمد رصيد أيرلندا الشمالية عند 0 نقاط، بعد أن هبطت فعليا منذ الجولة الماضية.

وفي المجموعة الثانية من المستوى الثالث، فازت إستونيا على مضيفتها اليونان في ملعب أثينا الأوليمبي.

فاسيليوس لامبروبولوس سجّل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 44، هدف لم يستطع الإغريق تعويضه في الشوط الثاني.

المباراة لم تؤثر على موقف الفريقين، فـ إستونيا رفعت رصيدها إلى 4 نقاط، أمر لم يمنعها من التواجد في المركز الأخير بالمجموعة، لتهبط إلى المستوى الرابع. بينما تجمد رصيد اليونان عند 9 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، فازت المجر على ضيفتها فنلندا بهدفين مقابل لا شيء، على ملعب جروباما أرينا.

أدام شالاي سجل الهدف الأول في الدقيقة 29، بينما أمّن أدام ناجي الدقيقة 37.

الهزيمة لم تؤثر على تصدر فنلندا للمجموعة برصيد 12 نقطة وصعودها المسبق إلى المستوى الثاني. بينما رفعت المجر رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة الثانية من المستوى الرابع، تعادلت مولدوفا أمام ضيفتها لوكسمبورج بهدف لكل طرف، على ملعب زيمبرو.

رادو جينساري افتتح التسجيل لمولودفا من علامة الجزاء في الدقيقة 58. بينما أدرك ستيفانو بينسي التعادل بالدقيقة 70 للوكسمبورج.

مولدوفا رفعت رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بينما رفعت لوكسمبورج رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الثاني.

وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة، أكدت بيلاروسيا صدارتها وصعودها للمستوى الثالث، بانتصارها على مضيفتها سان مارينو بهدفين دون رد، على ملعب أوليمبيكو سان مارينو.

ستانيسلاف دراجون سجل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل أنتون ساروكا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

لترفع بيلاروسيا رصيدها إلى 14 نقطة في المركز الأول، بينما بقى رصيد سان مارينو خاليا من النقاط في مؤخرة المجموعة.

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