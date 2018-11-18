بالفيديو – سفيروفيتش يقود سويسرا لنطح بلجيكا والتأهل للمربع الذهبي لدوري أوروبا

تأهل منتخب سويسرا إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، بانتصاره الرائع على ضيفه البلجيكي بخمسة أهداف مقابل هدفين، على ملعب سويسبورارينا، بالجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول.

سويسرا احتاجت الانتصار بنتيجة تسمح لها بالتفوق على بلجيكا في المواجهات المباشرة، حتى تتمكن من تصدر المجموعة والتأهل إلى نصف النهائي.

هذه الآمال السويسرية واجهت عقبات كبيرة في الدقائق الأولى، عندما سجلت بلجيكا هدفين سريعين في الدقيقتين 2 و17 بواسطة ثورجان هازارد.

وبينما اعتقد الجميع أن بلجيكا في طريق مفتوح لتحقيق فوز كبير وتصدر المجموعة دون عناء، قلّص ريكاردو رودرجيز الفارق لسويسرا من ركلة جزاء في الدقيقة 26، لتكون بداية العودة السويسرية.

التعادل جاء سريعا بواسطة هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 31. وأبى سيفيروفيتش إلا أن يخرج بسويسرا متقدمة في الشوط الأول، فسجّل الهدف الثالث قبل دقيقة على نهايته.

تقدُم سويسرا 3-2 بنهاية الشوط الأول لم يكن ليضمن لها تصدر المجموعة، إذ فازت بلجيكا 2-1 في جولة الذهاب على ملعبها، مما يعطي الشياطين الحمر أفضلية الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وبالتالي احتاجت سويسرا إلى مزيد من الهجمات في الشوط الثاني لتصل إلى مسعاها الذي تحقق في الدقيقة 62 بهدف نيكو إلفيدي.

لاحقا اختتم سيفيروفيتش مهرجان الأهداف لـ سويسرا في الدقيقة 84، مؤمّنا تصدر بلاده وتأهلها على حساب بلجيكا بعد منافسة حامية.

سويسرا رفعت رصيدها إلى 9 نقاط، بالتساوي مع بلجيكا صاحبة نفس الرصيد، ومتفوقة عليها في المواجهات المباشرة. بينما تقبع أيسلندا في مؤخرة المجموعة بدون رصيد، لتهبط إلى المستوى الثاني.

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