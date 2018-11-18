بالفيديو – برايس يدشن مسيرته الدولية ويقود إسبانيا للفوز وديا على البوسنة

فاز منتخب إسبانيا على ضيفه منتخب البوسنة والهرسك بهدف مقابل لا شيء، في مباراة ودية أقيمت على ملعب جران كاناريا.

إسبانيا فشلت في التأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من اليوم بعد انتصار إنجلترا على كرواتيا بآخر مباريات المجموعة الرابعة.

المدرب لويس إنريكي أجرى 9 تغييرات على تشكيلته التي خسرت أمام كرواتيا 2-3 قبل أيام، فتحصل ماريو إيرموسو مدافع إسبانيا على مشاركته الدولية الأولى، كما قرر إنريكي الاعتماد على كيبا أريزابالاجا في المرمى.

هدف إسبانيا الوحيد سُجل بواسطة البديل برايس مينديز في الدقيقة 78، وقد خاض بالمناسبة مباراته الدولية الأولى بقميص إسبانيا.

مينديز هو أول لاعب يسجل في ظهوره الأول مع إسبانيا منذ زميله في سيلتا فيجو إياجو أسباس الذي سجل أمام إنجلترا بشهر نوفمبر 2016.

لتنهي إسبانيا عام 2018 بـ7 انتصارات، 5 تعادلات، هزيمتين.

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