ساوثجيت: كين أفضل هداف في العالم.. يحسم 98% من المباريات

انهال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، بالإشادة على لاعبه هاري كين، بعد أن قاد الأسود الثلاثة للتأهل إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية.

إنجلترا قلبت تأخرها أمام كرواتيا على ملعب ويمبلي إلى انتصار 2-1، للتصدر المجوعة الرابعة، وتتأهل إلى المربع الذهبي.

القائد هاري كين كان حاسما وكسر صيام 7 مباريات دولية، ليسجل هدف الانتصار في الدقائق الخمس الأخيرة.

وقال ساوثجيت في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: “هاري أفضل هداف في العالم، لدينا ثقة كبيرة فيه، إنه جائع لقيادة الفريق إلى إنجازات أكبر”.

مضيفا: “أعلم أن العديد من الناس يشككون في قراراتي، ولكن هاري سيظل المسدد الأول لركلات الجزاء، هو قائدنا. في 98% من المباريات يكون حاسما”.

كما أثنى ساوثجيت على دعم الجماهير وقت تأخر الفريق في النتيجة حتى الدقيقة 78: “لم نر الجمهور بهذه الطريقة أبدا في ملعب ويمبلي الجديد. مشاعر الجماهير كانت مميزة، لقد أمدونا بالطاقة حتى نواصل المحاولة ونتخطى الصعاب”.

إنجلترا ستتعرف على منافسها في الدور نصف النهائي يوم 3 ديسمبر المقبل موعد عقد القرعة للمنافسات التي ستقام في يوليو من العام المقبل على أرض البرتغال.

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