اجتماع أمني بمركز العمليات في طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

ترأس المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أمس الأحد، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى عقد بمقر مركز العمليات المشتركة لمنطقة طرابلس الكبري، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وضم الاجتماع آمر مركز العمليات المشتركة بطرابلس الكبري اللواء حسين عبدالله خليفة ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية عميد دكتور أحمد كركوب، وعدد من مديري الأمن ومديري أمن مطاري طرابلس ومعيتيقة الدوليين.

وقالت وزارة الداخلية إن المشاركين في الاجتماع استعرضوا إمكانية التعاون الأمني بين كافة الأجهزة الأمنية لبسط الأمن والأمان داخل مدينة طرابلس وضواحيها.

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