الأمم المتحدة تقيم احتياجات سكان تاورغاء العائدين

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، إن فريقا تابعا لوكالات الأمم المتحدة أجرى أمس الأحد، زيارة إلى مدينة تاورغاء والتقى مع رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن الشكشاك لمناقشة استعدادات المجلس لفصل الشتاء وكيفية تقديم الدعم للسكان العائدين وتقييم احتياجاتهم الأساسية من المياه والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.

وأشارت المفوضية عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن أكثر من 150 أسرة استقرت بالفعل في أجزاء مختلفة من تاروغاء منذ بدء عودة الأهالي التدريجية إلى ديارهم بعد نحو 7 سنوات من النزوح بالرغم من أن معظم المنازل إما محترقة أو مدمرة جزئيا وتضرر البنية التحتية.

وقال المجلس المحلي تاروغاء عبر صفحته على «فيسبوك» إن رئيسه عبدالرحمن الشكشاك اجتمع صباح اليوم بمقر إدارة الجوازات والجنسية مع مدير الإدارة العميد جمعة غريبة للتشاور بشأن الترتيبات والإجراءات الأزمة لصيانة وفتح مكتب الجوازات بتاورغاء.

وأعلن المجلس المحلي تاروغاء افتتاح مكتب صندوق الزكاة في البلدة مساء الجمعة بحضور الشكشاك ورئيس مكتب صندوق الزكاة بتاورغاء الشيخ مفتاح فرج عيسي، ورئيس ديوان صندوق الزكاة الليبي، ومدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بتاورغاء، وعدد من أعضاء مجلس الحكماء والشوري تاورغاء، والضيوف والأهالي العائدون إلى أرضهم.

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