متى تغير زيت السيارة الجديدة

إن المحرك هو أساس أي سيارة لكي تعمل بصورة صحيحة، وتعتمد فعالية المحرك على تزويده بالزيت، حيث أن هذا الزيت هو العنصر الرئيسي والهام في عمل المحرك، وبالتالي يجب معرفة متى ينبغي على السائق تغييره، لكي يساعد على حماية المحرك، حيث أن هذا الزيت يحمي المحرك من الانصهار، عن طريق خفض درجة حرارته أثناء سير السيارة، ويساعد الزيت في إطالة عمر المحرك كذلك، عن طريق إمداده باللزوجة التي تمنع تآكل المحرك، كونه مصنوع من المعدن .

بعد كم كيلو تغير زيت السيارة الجديدة

لكي تبقى السيارة في حالة جيدة، يجب أن يكون المحرك في حالة جيدة، وبالتالي يجب أن يكون زيت المحرك جيدا، ومعنى هذا أن للزيت عمر افتراضي يجب تغييره بعد انقضاء هذا الوقت، حتى لا يؤثر بصورة سلبية على محرك السيارة، لأن الزيت الذي انتهت فترة صلاحيته، أو الزيت من الأنواع الرديئة يمكن أن يعطل المحرك، وتغيير الزيت ينطبق على كلا من السيارات القديمة والجديدة على حد السواء، إلا أن السؤال الذي يعلق في أذهان الكثيرين عن شراء سيارة جديدة، هو متى يجب تغيير الزيت لأول مرة في السيارة الجديدة، وهذا ما سنشرحه الآن .

نصائح تغيير الزيت في السيارات الزيرو

إن الموتور الجديد في السيارات الزيرو يطبع لفتره قد تصل إلى 2000 كم أو 3000 كم، وكثيرا ما نسمع عبارة ” الموتور متلين “، إلا أنه يظل مجرد موتور، وحوالي 80 % من السيارات الجديدة يكون الزيت الذي تحتوي زيت تخزين، للحفاظ على أجزاء المحرك الداخلية، وذلك لأن السيارة الجديدة معرضة للركن مدة قد تتجاوز أكتر من ستة أشهر، وبالتالي لابد من تغيير الزيت بعد فترة، ويعلم الكثيرين أن الزيوت المستخدمة في المحركات لابد أن تتغير إما كل 5000 كم، أي مدة قدرها ثلاث شهور، أو 10000 كم أي مدة قدرها ستة أشهر، وبالتالي يكون زيت التخزين عمره أطول، وإن ضعفت قدرته و كفاءته في دوره الرئيسي كزيت، ولهذه الأسباب ينصح بشدة تغيير زيت السيارة الجديدة أول 1000 كم، مهما قال المعرض عنها أن ملينة وخلافه .

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