عودة العمالة الكورية الشمالية إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أكد سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى ليبيا، زوجين هيوك، عزم بلاده على تطوير العلاقات مع كل الدول الصديقة ومنها ليبيا، استعدادًا للتعامل مع حالة الاستقرار السياسي التي بدأت تظهر ملامحها، مبديًا استعداد العمالة الكورية للعودة إلى العمل في ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية أحمد عمر الأربد، السفير الكوري بمقر ديوان وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، حسب إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية.

وعرض السفير الكوري خلال اللقاء الخطوات التي تمت باتجاه إرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

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