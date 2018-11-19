الفضائيّة الليبيّة: مكافحة تمويل الإرهاب على أجندة محافظي البنوك المركزيّة بتونس

تونس 19 نوفمبر 2018 (وال) – عُقدت الدّورة الثّامنة لـ مجلس محافظي البنوك المركزية لدول اتّحاد المغرب العربيّ بتونس، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصّديق الكبير ومحافظي البنوك المركزية لتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، إضافةً إلى الأمين العام لاتّحاد المغرب العربي.

وخلال الاجتماع، تمَّ استعراض سبل التّعاون الفعّال على مستوى البنوك المركزية المغاربيّة وتفعيلها، كما تمّ الاتّفاق أن يتولى البنك المركزي التّونسي مهام الأمانة العامة للمجلس، حيثُ أفضى الاجتماع إلى الخروج بجملة من التّوصيات على رأسها تشكيل لجان فنية تُعنى بتبادل التّجارب وتوحيد السّياسات حول التّقنيات الماليّة الحديثة والعملة المشفّرة، والشمول المالي، والصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (وال – تونس)

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