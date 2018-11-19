وقف العمل في محاكم ومدارس مانيلا غدا بسبب الرئيس الصيني

أعلنت المحكمة العليا في الفلبين، اليوم ، وقف العمل في جميع محاكم مانيلا غدا، على خلفية الزيارة الرسمية المقررة للرئيس الصيني، شي جين بينج للبلاد.

وذكر مكتب الإعلام العام في المحكمة العليا بالفلبين، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه من المقرر وقف العمل بجميع محاكم مانيلا غدا، بما فيها محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلبينية.

وكانت شرطة مانيلا قالت في وقت سابق إنه من المقرر أن يتم غدا أيضا تعليق الدراسة في المدارس العامة والخاصة، بسبب زيارة الرئيس الصيني.

ومن المقرر أن يتم نشر أكثر من 5 آلاف من أفراد الشرطة لتأمين الزيارة، وهي الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلبينية.

ويشمل جدول الأعمال زيارة قصر مالاكانيانج، ووضع إكليل من الزهور عند نصب "ريزال" التذكاري.

وكان الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو، زار مانيلا في عام 2005.

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