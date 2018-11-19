مكافأة 5 ملايين روبية لمن يدلي بمعلومات حول منفذ هجوم ولاية البنجاب الهندية

قال مسئولون اليوم إنه يتم التعامل مع الهجوم بقنبلة يدوية الذي استهدف تجمعا دينيا في ولاية البنجاب بالهند على أنه عمل إرهابي، كما إنه تم رصد مكافأة بقيمة 5 ملايين روبية ( 69 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على المشتبه بهم.

وقال المفتش العام بالشرطة اس بي اس بارمار إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون، بعدما ألقى رجلان يرتديان أقنعة وجه قنبلة يدوية على تجمع ديني لأفراد السيخ في قرية ادليوال بالقرب من الحدود مع باكستان.

وقد فر الشخصان على متن دراجة بخارية.

وأوضح بارمار" نحن نحقق بشأن الحادثة من جميع جوانبها. وكالة التحقيقات الوطنية متواجدة هنا أيضا بالإضافة إلى خبراء مفرقعات".

وقال رئيس شرطة البنجاب سوريش ارورا إنه يتم التعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي.

وأضاف" الهجوم عمل إرهابي واضح، ولا يمكن قول المزيد في الوقت الحالي".

وقال رئيس وزراء ولاية البنجاب امريندير سينج إنه لا يمكن استبعاد احتمالية تورط أفراد من السيخ أو مسلحين من كشمير تدعمهم الاستخبارات الباكستانية.

وعلى الرغم من أنه تم القضاء على التمرد بصورة كبيرة في البنجاب، إلا أن الشرطة الهندية ووكالات الاستخبارات تقول إن فلول المسلحين مازالت موجودة في الهند وكندا وأمريكا وأوروبا.

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