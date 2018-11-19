إصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي واعتقال 22 فلسطينيا بالضفة الغربية

قالت مصادر فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا اليوم الإثنين، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي اعتقلت قواته 22 آخرين في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر طبية، أن الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت عقب "اقتحامه" قرية عوريف جنوب نابلس.

وقال سكرتير مجلس قروي عوريف عادل عامر في بيان، إن المواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي التي تتمركز قرب مدرسة القرية وتمنع الطلبة من الاقتراب منها ما تزال مستمرة.

وفي سياق قريب، أعلنت مصادر فلسطينية أمنية وإسرائيلية متطابقة، اعتقال الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا خلال حملة دهم واسعة في عدد من مدن الضفة الغربية.

وقالت المصادر الفلسطينية ، إن حملة الدهم تركزت في رام الله ونابلس وقلقيلية وجنين الخليل وجنين، وأن من بين المعتقلين أسرى محررين وطالب جامعي.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قوات الأمن اعتقلت مطلوبين يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن.

ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ودهم شبه يومية في مناطق الضفة الغربية في إطار ملاحقة فلسطينيين يصفهم "بالمطلوبين"، فيما يقول الفلسطينيون إنها غالبا ما تطال مدنيين.

وفي قطاع غزة، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت على أطراف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وأجرت عمليات تمشيط وتجريف.

وعادة ما تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات توغل شبه يومية في الأراضي الزراعية المتاخمة للسياج الفاصل مع إسرائيل وتجري خلالها عمليات تجريف وتمشيط فيها.

وتشهد حدود قطاع غزة وإسرائيل توترا منذ انطلاق احتجاجات مسيرات العودة في 30 مارس الماضي التي قتل فيها 223 فلسطينيا وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق في مواجهات شبه يومية.

وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في القطاع بالقوة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا