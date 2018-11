الكويت تعمل بجهد لتوطيد علاقاتها مع دمشق من جديد

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أن علاقات بلاده بسوريا مجمدة وليست مقطوعة.

حيث نقلت وسائل إعلام كويتية عن الجار الله قوله للصحفيين: “نحن لم نتقدم بطلبات محددة بشأن فتح سفارتنا في دمشق”. كما أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي في هذا السياق أن بعض الأشقاء في الدول العربية تقدموا بمثل هذه الطلبات وهم بصدد إعادة ترتيب أوضاع سفاراتهم في دمشق حسب قوله. وأشار إلى أن السفارة السورية موجودة في الكويت والسفارة الكويتية في دمشق مغلقة، إضافة إلى وجود رحلات طيران يومية بين الكويت ودمشق.

