قنابل الحرب العالمية الثانية تؤرق الإيطاليين وتُخرجهم من منازلهم

أجلت السلطات الإيطالية أكثر من 7 آلاف شخص من سكان مدينة بولونيا الإيطالية وضواحيها من منازلهم، بعد العثور هناك على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية لم تنفجر حتى الآن.

حيث تم العثور على القنبلة الأمريكية الصنع والتي يبلغ وزنها 52 كيلوغراما منذ عدة أيام أثناء أعمال الحفر في منطقة قاع نهر سافينا.

من جهتها كشفت بلدية المدينة أن حالة القنبلة كانت سيئة، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بإجلاء سكان المنازل الواقعة على بعد 1.5 كيلومتر من مكان القنبلة، كما تم منع حركة وسائل النقل في المنطقة الخطرة.

هذا وبدأت عملية إجلاء 7 آلاف من سكان بولونيا وضاحيتي بيانورو وسان لادزارو دي سافينا صباح أمس الأحد ليتم بعد الظهر إبطال مفعول القنبلة من قبل المهندسين العسكريين وبعد ذلك تمكن السكان المحليون من العودة إلى منازلهم، كما تم استئناف حركة السيارات في المنطقة.

