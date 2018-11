الاتحاد الأوروبي يؤيد اتفاق خروج بريطانيا من التكتل

قال مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل إن دول الاتحاد توافق بشكل عام على مسودة اتفاق الخروج التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي.

ووصف ميشيل بارنييه مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها بين الاتحاد ولندن بأنها “منصفة ومتوازنة”.

وأضاف المفاوض في تصريح صحفي بعد اجتماع مع وزراء دول الاتحاد الـ27 :

“نحن في الواقع في لحظة حاسمة في هذه العملية ويجب ألا يغيب عن عين أحد التقدم الذي تم إحرازه في بروكسل وفي لندن. بشكل عام الاتفاق منصف ومتوازن”.

وأوضح قائلاً :

“على وجه الخصوص الدول الأعضاء تؤيد اتفاق الخروج. الاتحاد الأوروبي ما زال عليه أن يقرر العملية الداخلية للاتفاق على مد الفترة الانتقالية”.

